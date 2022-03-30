14:27 | 30.03.2022
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Жителі Тернопільщини, які безкоштовно приймають переселенців, можуть отримати компенсацію

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Що для цього потрібно:

1️⃣ Внести інформацію про житло, де готові безоплатно розміщувати внутрішньо переміщених осіб, на вебресурс «Прихисток». Це можна зробити самостійно або надати дані у виконавчий комітет органу місцевого самоврядування.

2️⃣ Коли в приміщенні поселилися ВПО, власник житла має подати заяву в територіальну громаду. Це треба зробити не пізніше одного дня з часу розміщення там переселенців.

3️⃣ Подавати заяву потрібно щомісяця (не пізніше 5 числа), вказуючи кількість людей та днів їхнього проживання.

👉 Сума компенсації становить орієнтовно 450 гривень за людину в місяць.

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