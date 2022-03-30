Чому варто налаштувати швидкий 4G інтернет?

Життя без зв’язку наразі не можливе. Ми постійно слідкуємо за новинами, переглядаємо відеозвернення, спілкуємося з друзями. І все це за рахунок якісного швидкого інтернету. Щоб не пропустити нічого важливого, користуйтеся технологією 4G.

Переваги 4G інтернету

Технологія з’явилась нещодавно, але вже набула популярності у багатьох країнах, зокрема в Україні. Для її використання не потрібно мати якесь специфічне приладдя. Все необхідне доступне тут и кожному.

Звісно ви можете використовувати будь який інший різновид інтернету. Проте, якщо ваш пристрій підтримує 4G, не варто відмовлятися від такої можливості. Тим паче, що оператор Київстар надає шанс користуватися швидкісною передачею даних за дуже вигідними умовами.

Щодо переваг 4G, слід зазначити наступне:

більша швидкість передачі даних;

найкращі показники безпеки та конфіденційності;

великий діапазон покриття;

можливість використовувати інтернет на всю потужність, навіть під час активного руху;

вигідні умови підключення та користування.

Ви можете без перешкод дивитись улюблені фільми, слухати музику, приймати участь у відеоконференціях. Працюйте вільно, розважайтесь, будьте на зв’язку. У всьому цьому допоможе 4G.

Як підключити 4G в Київстарі

Щоб підключити 4G у мережі Київстар, варто впевнитись, що ваш пристрій підтримує цей стандарт. Крім того, вам доведеться змінити стандартну sim-карту на esim. Цього не потрібно робити, якщо ви стали абонентом оператора нещодавно і одразу придбали відповідний пакет.

Налаштувати потрібний спосіб передачі даних можна самостійно, використовуючи інструкцію на сайті. Крім того, ви може звернутися до будь-якого офісу компанії за допомогою.

Враховуйте, що саме 4G від Київстару відзначено міжнародними нагородами. Зокрема, компанія Ookla заявила, що він має найвищу середню швидкість інтернету і найбільше покриття.

Завдяки цьому, ви можете бути впевнені, що скориставшись даною технологією ви отримаєте усі наявні переваги. Переходьте на 4G — дозвольте собі трохи більше.