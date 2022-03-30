29 березня на Тернопільщині ліквідували двадцять чотири пожежі на відкритій території

10:00 в селі Івачів Горішній Білецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

10:02 в селі Кровинка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 3 га окремими осередками. Пожежу ліквідовано черговим караулом 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

10:37 в селі Ягільниця Нагірянської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,015 га. Пожежу ліквідовано місцевим населенням.

11:26 в селі Лядське Монастириської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано житлову будівлю.

13:12 в селі Торське Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

13:15 в селі Джуринська Слобідка Білобожницької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

13:44 в селі Ланівці Борщівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди села Озеряни.

14:27 в селі Кровинка Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

15:19 в селі Базаринці Збаразької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

15:45 в селі Рудники Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 4 га окремими осередками. Пожежу ліквідовано черговим караулом 14 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

15:53 в селі Губин Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 4,5 га. Пожежу ліквідовано черговими караулами 9 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди селища Золотий Потік.

16:04 поблизу села Межигір’я Монастириської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави, яка розповсюдилася на самосів лісу та 5-й квартал Коропецького лісництва ДП «Бучацьке лісове господарство». Вогнем знищено 3 га сухої трави, 2,5 га лісової підстилки хвойного лісу та 2 га лісової підстилки самосіву лісу. Пожежу ліквідовано черговими караулами 19 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, місцевої пожежної команди с. Устя-Зелене, представниками лісництва та місцевим населенням. Під час гасіння врятовано 30 га лісу та дві житлові будівлі.

16:54 в селі Іванків Скала-Подільської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,005 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Скала-Подільська.

17:30 в місті Бережани Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

17:58 В с. Гаї Гречинські Байковецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,005 га. Пожежу ліквідовано місцевим населенням.

18:16 в селі Ст. Петликівці Бучацької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,53 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

18:31 в селі Вівся Козівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території на площі 0,02 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

19:15 в селі Мужилів Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 14 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

20:15 в селі Передмістя Бучацької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави двома осередками на відкритій території на площі 0,045 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

20:23 в селі Мухавка Нагірянської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 4 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

20:44 в селі Стриївка Збаразької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 4 державної пожежно-рятувальної частини 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

20:52 в селі Угринь Заводської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,01 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

21:03 в селі Покропивна Козлівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,015 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Козлів.

22:57 в селі Русилів Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано МПК с. Золотий Потік.