Жителів Тернопільщини, які не матимуть при собі документів, забиратимуть у відділок поліції

На Тернопільщині з 19 червня почнуть працювати додаткові наряди патрульної поліції. Вони цілодобово перевірятимуть документи у всіх громадян. Групи складатимуться з працівників військкомату, військової служби правопорядку, поліції та тероборони. Про це повідомив під час брифінгу 16 червня голова Нацполіції області Олександр Богомол.

У воєнний час всі громадяни, які перебувають на території Тернопільської області, повинні мати при собі документи. Це може бути паспорт або посвідчення водія, також документи у застосунку “Дія”, – каже він.

Це зробили для застереження диверсійної діяльності, профілактичної роботи щодо вчинення правопорушень та виявлення переселенців, які не стали на облік в органах місцевого самоврядування та у військкоматі.

На жаль, ми маємо декілька випадків, коли переселенці хуліганили на території області. Останній випадок стався у парку Національного відродження, коли група харків’ян у нетверезому стані билися між собою. У одного з них перелом черепа. Зараз проводиться розслідування, – розповідає Олександр Богомол. – Таким чином, ми будемо спонукати усіх до дотримання дисципліни та правопорядку.

Громадяни, які не матимуть з собою документів, будуть зобов’язані піти у відділок поліції для встановлення особи і підтвердження мети перебування на території області у випадку, якщо людина не зареєстрована.

Терен