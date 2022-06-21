Центр Здорової Шкіри – єдиний у Тернополі дерматологічний центр, де вирішують увесь спектр проблем зі шкірою, волоссям та нігтями

Саме тут, на місці, ви зможете пройти повноцінну діагностику, адже ми співпрацюємо із найавторитетнішими лабораторіями України – і все, від аналізу крові, мікроскопії шкребка зі шкіри і аж до біопсіі, вам зроблять на місці.

Наші послуги:

Дерматовенерологія

Дитяча дерматологія

Трихологія

Дерматоонкологія

Дерматохірургія

Подологія

Лікувальна та естетична косметологія

Ін‘єкційна косметологія

Апаратна дерматологія

Фізіотерапевтичне лікування захворювань шкіри, волосся та нігтів