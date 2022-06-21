09:44 | 21.06.2022
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Центр Здорової Шкіри – єдиний у Тернополі дерматологічний центр, де вирішують увесь спектр проблем зі шкірою, волоссям та нігтями

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Саме тут, на місці, ви зможете пройти повноцінну діагностику, адже ми співпрацюємо із найавторитетнішими лабораторіями України – і все, від аналізу крові, мікроскопії шкребка зі шкіри і аж до біопсіі, вам зроблять на місці.

Наші послуги:

🔳Дерматовенерологія

🔳Дитяча дерматологія

🔳Трихологія

🔳Дерматоонкологія

🔳Дерматохірургія

🔳Подологія

🔳Лікувальна та естетична косметологія

🔳Ін‘єкційна косметологія

🔳Апаратна дерматологія

🔳Фізіотерапевтичне лікування захворювань шкіри, волосся та нігтів

Щоб дізнатись більше чи записатись на прийом до наших спеціалістів

📲097 206 36 01

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