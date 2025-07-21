Бережанська в’язниця: як у центрі міста формувалась історія репресій і опору

Бережани унікальні своїм плануванням. Майже цілу дільницю в самому центрі міста, на високому пагорбі Містечка, ще з другої половини ХІХ століття займала перша міська в’язниця.

Зі зростанням міста зростала й злочинність. Австрійська влада активно саджала за ґрати як дрібних міських злодюжок і шахраїв, так і серйозних злочинців чи людей, яких вважала «політичними».

1️⃣ Історія будівлі.

На картах ХІХ століття будівля вже позначена, але як карна установа вона постала у 1884 році — коли бережанському суду надали статус окружного. В’язницю облаштували в будівлі колишньої школи. Саме її згадував Богдан Лепкий: на другому поверсі діяла Нормальна школа, а на першому — вже був ізолятор! Вікна класів виходили на нинішню вулицю Кульчицької, яка тоді нагадувала «вовчий яр без хідника і світла». Учні часто підслуховували розмови арештантів.

2️⃣ Внутрішнє облаштування.

Було облаштовано 10 одиночних камер і 18 загальних. Усередині також діяли каплиця, школа, лікарський амбулаторій, кухня, пральня, лазня, дезінфекційна кімната та дві лікарняні палати — для чоловіків (6 ліжок) і для жінок (4 ліжка). У подвір’ї розбили квітники.

3️⃣ Репресії.

У 1920-х польська влада активно саджала за ґрати патріотичну молодь та інтелігенцію. У 1922 році тут утримували близько 180 політичних в’язнів, а в 1923 — вже 192. Преса згадує численні голодування і вимоги політв’язнів: доступ до преси, окремі камери тощо.

4️⃣ Підтримка ззовні.

Інтелігенція міста долучалась до патронатів — опіки над в’язнями та їхніми родинами. Головою одного з них був адвокат д-р Адольф Шюссель. Його підтримували українські адвокати М. Західний та В. Бемко, добиваючись полегшення умов утримання. Жителі збирали пожертви: за 1920-ті роки — понад мільйон польських марок. 24 жінки з Бережан щоденно готували їжу для в’язнів.

5️⃣ Освіта та культура.

Польська адміністрація декларувала можливість навчання у тюремній школі — релігія, читання, письмо, арифметика, історія, географія. Були постійна та пересувна бібліотеки.

6️⃣ Праця як перевиховання.

У тюрмі діяли ремісничі майстерні — столярна і шевська. Засуджені на довгі терміни вчилися ремеслу, інші виконували господарські роботи за межами тюрми: прибирали ринок, вивозили сміття, рубали дрова. За працю отримували оплату.

7️⃣ Адміністрація.

З 1928 року в’язниця підпорядковувалась напряму Міністерству юстиції. Пенітенціарну частину контролював окружний прокурор Юзеф Шольц. Керували установою Владислав Біллік та Францішек Сівецький.

8️⃣ Публічні страти.

У 1922 році під Руриськами було виконано смертний вирок — розстріл грабіжника В.Б. у присутності глядачів і сотні озброєних солдатів.

9️⃣ Трагедія 1941 року.

Найжахливіші події сталися з приходом радянської влади. Арешти гімназистів, інтелігенції, катування, розстріли — все це відбувалося в підвалах тюрми. Деяким в’язням вдалося втекти… через каналізаційні труби, що виводили під район Містечко у бік Жорнисьок.

🔟 Післявоєнна доля.

У 1959 році будівлі колишньої в’язниці передали Бережанському технікуму сільського господарства. Почалася нова сторінка історії.

Михайло Музичка