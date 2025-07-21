Тернопільщина втратила захисника Ярослава Власюка

З глибоким сумом громада міста Зборів сповіщає про втрату — 12 липня 2025 року у місці тимчасової дислокації військового підрозділу, поблизу населеного пункту Зоряне Дніпропетровської області, помер Ярослав Йосипович Власюк, 06 січня 1970 року народження, житель міста Зборів.

Він самовіддано служив Українському народові, гідно виконував свої обов’язки у складних умовах військової служби.

«Знову біль… сум… сльози… З болем у серці громада прощається з Героєм. Світла пам’ять про Ярослава Йосиповича назавжди залишиться в серцях вдячних земляків», — зазначив Зборівський міський голова Руслан Максимів.

Міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Ярослава Йосиповича.

Вічна пам’ять. Честь і шана. 🇺🇦