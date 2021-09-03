Буде тепло і сонячно: на Тернопільщину йде антициклон

Антициклон з погодними змінами йде на Тернопільщину.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Він принесе більше тепла і сонця. Втім, місцями дошкулятимуть сильні вітри.

Найближчими днями у регіоні зберігатиметься комфортна погода. Втім, подекуди пройдуть короткочасні дощі.

“Практично повсюди 3-го вересня опадів не передбачається, місцями можливі невеликі дощі. Вдень в Україні буде багато сонця. Надходить коротка епоха елегантного одягу. Температура повітря вже не літня явно. Найближчої ночі передбачається +5 +10 градусів, протягом дня завтра +14+19 градусів. Вітер дмухатиме з північного заходу, він ще втримається поривчастим, до сильного. Зараз надходить пора холодних помешкань, відчутно нижчих нічних температурних показників”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у першій декаді вересня погода на Тернопільщині буде мінливою. Періодично спостерігатимуться теплі дні. Втім, залишатиметься висока ймовірність дощів, а також почастішають густі тумани.