Лежала на землі без ознак життя: тернопільські патрульні врятували дівчину

У Тернополі патрульні поліцейські допомогти врятувати життя дівчини.

Сталася подія в обід 2 вересня на вулиці Замковій, що в центрі. Про дівчину, якій стало погано, на спецлінію “102” повідомив перехожий, інформує Патрульна поліція Тернопільської області.

За лічені хвилини туди прибули патрульні – Людмила Древницька та Назарій Вівчар. Поліцейські побачили на землі дівчину, яка не подавала ознак життя.

“На щастя, вона ще дихала, але не могла говорити та періодично втрачала свідомість”, – розповіли правоохоронці.

Патрульним вдалося привести 18-річну жінку до тями, вони надавали їх домедичну допомогу аж до приїзду швидкої. Зі слів медиків, у дівчини був дуже низький тиск і вона потребувала термінової госпіталізації. Поліцецйські супроводили її до лікарні.

Наразі життю та здоров’ю жінки нічого не загрожує.