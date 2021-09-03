Суддя з Тернопільщини отримав 6 років тюрми з конфіскацією майна

Суддя з Тернопільщини отримав 6 років тюрми та повну конфіскацію майна.

Мова йде про колишнього головного суддю Козівського районного суду.

Так, 2 вересня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційному суді оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату.

Суддю та його захисницю звинуватили в отриманні 2 тисяч доларів неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням.



Суд погодився з доводами прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визнав вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.



За вироком суду колишньому судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років з конфіскацією майна.



Його спільницю засуджено до 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією половини належного їй майна.



Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.