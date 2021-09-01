12:00 | 1.09.2021
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Тернопільщина 

Будівля вигоріла вщент: у селі поблизу Тернополя гасили пожежу (фото)

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31 серпня у селі Настасів Тернопільського району сталась пожежа.

Як повідомили в пресслужбі обласного управління ДСНС, вогонь знищив господарську будівлю.

Погасили пожежу рятувальники, що прибули на виклик. Як виникло загоряння наразі невідомо. Матеріальні збитки встановлюють.

Попереднього дня, 30 серпня, у Тернопільському районі сталася ще одна пожежа. Господарська будівля горіла о 21:36 у селі Дибще.

Вогонь знищив покриття будівлі, пошкодив стіни та стелю на площі 70 кв. м. Погасили загоряння працівники ДСНС, врятувавши цим дві будівлі.

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