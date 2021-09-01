Чи готова тернопільська освіта до навчального року?

Літо пролетіло непомітно, і ось уже наступив вересень. Маленькі школярики, незважаючи на пандемію, все ж таки почули свій перший дзвінок. У Тернопільській області першачків цього року поменшало порівняно з минулим. Чому так сталося та в якому ж стані своїх школяриків зустрічала рідна школа, читайте далі.

– Ми можемо говорити, що шкільні заклади Тернопільської області готові до початку навчального шкільного року. Проте тут варто сказати, на який відсоток вони готові. Коли у нас відбулася повна децентралізація, то до навчальних закладів почали більше придивлятися й оновлювати їхню матеріальну базу. На жаль, більша частина закладів освіти, які були в районах, залишилися не в хорошому стані. Там, де був керівник-менеджер, який знав, що він має свій заклад і на ньому лежить повна відповідальність за стан школи та її збагачення, надбання тощо, той заклад має хорошу базу. А є такі, які мають керівників, котрі чекають, що держава має щось виділити. За останній рік ми помічаємо, що перспективних шкіл стає більше, тут керівники хороші і відповідно будуть діти, адже місцеві органи самоврядування також вкладають кошти в заклад. Нещодавно відвідала чимало навчальних закладів, оглядала їхню матеріальну базу і харчоблоки. У більшій частині шкіл оновлено харчоблоки сучасним обладнанням і всім необхідним. Звісно, не у всіх воно є, можемо говорити й про старе обладнання, яке в нормальному стані і ним можна ще користуватися. Вимушена сказати, що є ряд навчальних закладів, де керівники безвідповідально поставилися до того, що школа, працівники, діти потребують серйозних змін, – розповіла начальниця управління освіти та науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Вона наголошує, що директор навчального закладу – це господар, який відповідає не лише за зовнішній вигляд закладу, а й за те, чим він наповнений.

– Не лише органи місцевого самоврядування можуть сприяти розвитку школи. Окремі села мають дрібні та великі агрохолдинги, які орендують землі, платять орендну плату, вони можуть надати спонсорські кошти або обладнання, яке є необхідне для того чи іншого навчального закладу. Ми знаємо багато таких випадків, хоча відомо й про такі, коли з боку фермерства є повне ігнорування закладів освіти. Проте, повторюся, тут усе залежить від керівника, – доповнила головна освітянка області.

На сьогодні можна говорити, що за шкільні парти сіло менше першачків, ніж у минулому році.

– Упродовж трьох років ми помічали приріст дітей від 500 до 1000 учнів. Сьогодні він упав близько на тисячу учнів. Це пов’язано зі зменшенням приросту населення. Остаточні цифри, скільки учнів пішло у перший клас, можу сказати 5 вересня, тоді будуть повні дані. Також можу сказати, що інколи цифри є неправдивими, адже помічаємо, що навчальні заклади подають неправильні дані. Буває так, що у класі 3-4 учні, але для того, щоби не відбувалося пониження в ступеневому рівні, надають завищені цифри, – каже Ольга Хома.

Окремо начальниця обласної освіти зупинилася на капітальних ремонтах шкіл. Каже, що зроблено було багато, але для дітей важливо у першу чергу наповнення шкільного закладу.

– Ми не можемо говорити, що по області є школи, де взагалі нічого не було зроблено. Але, повірте, діти навчаються не на стінах і не на вікнах. Важливо, щоби кабінети математики були обладнані всім необхідним. Першочергово потрібно зробити всі внутрішні роботи, а потім уже переходити до фасадів, прибудинкових територій, – зазначила Ольга Зіновіївна.

У школи Тернопільщини цьогоріч на роботу пішли 130 нових учителів, молодих та перспективних. Це не набагато більше, ніж минулого року, коли до роботи приступили 80 молодих учителів.

– На сьогоднішній день дітям потрібні молоді, амбітні, перспективні педагоги, які хочуть розвиватися разом з дітьми, не відставати і навчати їх і самих себе. До речі, хочу сказати стосовно вчителів пенсійного віку, бачила неймовірно цікавих людей, які у свої роки з сучасною технікою на «ти». Вони зуміли себе перевиховати під сучасну методику освіту. Це цікаві особи, які можуть позмагатися своїми знаннями з будь-яким сучасним вчителем, тому вік цьому не перешкода. Хоча є вчителі, які справді навчили дітей усьому, чому могли, і сучасний ритм життя й освіти їм не до снаги, але ці люди також заслуговують поваги, адже вони заклали фундамент у кожного з нас, – підсумувала очільниця обласної освіти.

ЦИФРА: 11 900 гривень складає середньомісячна заробітна плата вчителів області у 2021 році.

За даними голови ТОДА Володимира Труша

ЦИФРА: 6,223 млрд. грн. передбачено на фінансування закладів освіти області в 2021 році.

За даними ТОДА