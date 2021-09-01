Тернопільські блогери мандрують закинутими костелами і замками області

Понад 600 кілометрів на велосипедах проїхали тернополяни Олександр Волошин та Роман Крих. Вони мандрують закинутими костелами й замками Тернопільщини та знімають відео про свої подорожі, пише Суспільне Тернопіль

Тернополяни Олександр Волошин та Роман Крих приїхали в село Романівка Тернопільського району. У напівзруйнованому костелі роблять останні дознімання для відеоролика. Олександр Волошин розповідає, ідея створити відеоблог про костели Тернопільщини виникла пів року тому:

“Ми поступово до цього йшли. Каталися велосипедами завжди, по селах і полях, і це перший костел, куди ми випадково заїхали. Він мене вразив, дуже гарна архітектура. Я просто інших ще не бачив”.

Олександр Волошин розповідає, своїми відео намагаються привернути увагу до зруйнованих архітектурних пам’яток. Також під час мандрівок блогери розчищають територію навколо закинутих костелів.

Роман Крих каже, разом з Олександром Волошиним відвідали 14 костелів Тернопільщини. Зйомки одного відео тривають тиждень. А монтаж – 2 тижні, каже Роман Крих:

“Ми тут відзняли загальний вигляд. Проїхалися дроном по колу. Зняли стан, в якому зараз костел, тріщини. Також двері і замуровані вікна. Розчистивши середину, ми змогли побачити стелю з розписом. Знімали так, щоб глядач бачив, як виглядає і де знаходиться цей костел”.

Після того, як змонтують випуск про костел у Романівці, блогери планують зняти відеоролик про віадуки, які є на Тернопільщині, розповідає Роман Крих.