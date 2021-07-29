10 років в’язниці “світить” тернополянину, який до смерті побив товариша та лишив його помирати

Тернополянину, який під час сварки жорстоко вбив знайомого, загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Як розповіли у поліції, тіло 60-річного чоловіка знайшли в неділю 25 липня у закинутому приміщенні на одній з вулиць Тернополя. Судово-медична експертиза засвідчила – смерть була насильницькою.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що загиблий напередодні мав конфлікт зі своїм знайомим. Згодом підозрюваний пояснив, що сварилися через алкоголь, і потерпілий першим замахнувся палицею на нього.

28-річний тернополянин відібрав у жертви палицю й став наносити удари в обличчя. Коли ж той упав, бив руками по всьому тілу. Побитого товариша нападник лишив помирати.

У вчиненому зловмисник зізнався. Йому оголошено підозру за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Суд обрав зловмисникові запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.