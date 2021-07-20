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Тернопільщина 

Через негоду у Тернополі затопило приватні будинки

tata 0 Views Прокоментуй!
Жителям підтоплених будинків у Тернополі допомагали рятувальники.

Через сильні дощі постраждали будинки одразу на кількох вулицях Тернополя.

Допомогу тернополянам, чиї будинки підтопило, рятувальники надавали протягом минулої доби, 19 липня.

Зокрема, о 06:38 год. в Тернополі на вулиці Галицькій, 35 та 37 черговим відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону здійснено відкачування орієнтовно 7 м. куб. води з 2-х приміщень на цокольних поверхах багатоповерхових житлових будинків, розповіли у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Окрім цього о 07:00 годині на вулиці Татарській,31 черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснено відкачування орієнтовно 140 м. куб. води з підвального приміщення приватного житлового будинку.

 
 
 
 
 

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