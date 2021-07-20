На Тернопільщині стартувала п’ята хвиля вакцинації: отримати щеплення може кожен повнолітній

– Ми отримуємо все більше вакцини проти COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкрити вакцинацію для всіх охочих та захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму “Дельта”, який вже дістався до України. Першочергово щеплюватимуть літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення. Нещодавно ми отримали мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna. Цю партію вакцин надав уряд США через фонд COVAX, – розповідає начальниця департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Загалом в області різними видами вакцини щеплено понад 96 тис. осіб, станом на 18 липня.

Спільно із головами територіальних громад планується організувати перевезення людей до пунктів вакцинації.

Люди, які не можуть самостійно пересуватися, мають можливість викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого сімейного лікаря.