Дослідники знайшли на Тернопіллі стоянку первісних людей (фото)
На запрошення директора Залозецького краєзнавчого музею Василя Ільчишина, туди прибула палеогеографічна експедиція Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковці встановлювали вік відкладів, у яких знайшли палеолітичні артефакти.
“Попередньо встановлено, що артефакт залишила середньопалеолітична людина, оскільки він знайдений у товщі під дубнівським викопним ґрунтом. У розрізі Чистопади також виявлено декілька етапів прояву мерзлотних процесів, що розвивались на цій території тисячі років тому.
Результати цих досліджень дадуть змогу реконструювати природні умови, у яких проживала давня людина на території Залозецького краю”, – розповіли в краєзнавчому музеї.
За матеріалами Залозецького музею.