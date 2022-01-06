Чим небезпечне і чи законне використання феєрверків у Тернополі?

Травми через піротехнічні вироби. Після новорічної ночі подібні випадки фіксують чи не в кожному місті. Друга хвиля феєрверків чекає нас на Різдвяні свята. Та все ж не слід забувати, що феєрверки, салюти, петарди – це не тільки новорічна атмосфера та хороший настрій, а й небезпека.

Як ніхто про це знають медики. Кажуть, неправильне використання призводить до серйозних травмувань – опіки, відірвані пальці, астма – і це далеко не весь список.

На такі виклики медик швидкої Роксолана Мірус-Фаріон виїжджає щороку. Лікарка розповідає, найчастіше використовують піротехнічні установки діти та люди у стані алкогольного сп’яніння. Пізніше, коли стається непоправне, не знають, як діяти. Тому перш за все, каже медик, потрібно викликати швидку та надати першу домедичну допомогу.

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