На Тернопільщині чоловік віддав майже 175 тис. грн за фейкове авто

Майже 175 000 гривень переказав мешканець області на рахунок аферистів за купівлю неіснуючого автомобіля. За даним фактом працівники відділення поліції міста Бережани розпочали досудове розслідування.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП України у Тернопільській області.

Чоловік розповів, що знайшов в Інтернеті допис про продаж іномарки за вигідною ціною. Основною умовою продажу автомобіля була передплата в сумі від 30% вартості автомобіля. Зв’язавшись з продавцем-аферистом, почув умову – здійснити оплату в розмірі 174 465 гривень, що він і зробив. Однак за декілька днів зрозумів, що його ошукали, адже мобільний пройдисвіта був вимкнений, а сайт заблокований.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції нагадують жителям Тернопільщини – здійснювати подібні покупки слід в офіційних торгових представників.

“Пам’ятайте, аферисти, які розміщують в Інтернеті подібну інформацію, мають на меті одне – збагатитися за рахунок довірливих громадян”, – кажуть у поліції.