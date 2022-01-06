Оприлюднено анонс архієрейських богослужінь на Різдво на Тернопільщині

Різдвяна молитва з архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором. Оприлюднено розклад архієрейських богослужінь у храмах Тернопільщини на Різдво.

6 січня, Навечір’я Різдва Христового

8:30 – Вечірня з Літургією Святителя Василія Великого у каплиці кафедрального собору свв. Костянтина і Єлени м. Тернополя

17:00 – Всенічне бдіння у каплиці кафедрального собору свв. Костянтина і Єлени м. Тернополя

7 січня, Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа

9:00 – Архієрейська Божественна літургія у каплиці кафедрального собору свв. Костянтина і Єлени м. Тернополя

8 січня, Собор Пресвятої Богородиці

10:00 – Архієрейська Божественна літургія у храмі Різдва Пресвятої Богородиці (м. Тернопіль, вул. Клима Савура, 6)

9 січня, Апостола первомученика і архідиякона Стефана

9:00 – Архієрейська Божественна літургія у Свято-Преображенському соборі м. Кременець