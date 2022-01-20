Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку на Кубку світу в Антгольці

Сьомий етап Кубка світу з біатлону, що триватиме в італійському Антгольці, розпочнеться чоловічою індивідуальною гонкою. Це найдовша дисципліна в програмі сучасного біатлону: спортсмени долають 20 кілометрів дистанції, пише Суспільне.

Збірна України перебуває в Антгольці основним складом – старт на Кубку світу буде останнім для олімпійської збірної України перед безпосередньо олімпійськими гонками в Пекіні. Та тренери ще раніше заявляли про можливість певної ротації у складах, зважаючи на навантаження тих чи інших спортсменів.

Як повідомив Суспільне Спорт головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра, індивідуальну гонку пропустить Дмитро Підручний. Його замінить Тарас Лесюк. Капітан збірної України отримає відпочинок і готуватиметься до естафетної гонки, яка закриватиме програму етапу Кубка світу в Антгольці. Також Підручний зберігає теоретичні шанси на потрапляння в масстарт, однак про це стане точно відомо після індивідуальної гонки.

Відповідно, на індивідуальну гонку в Антгольці Україна вийде у наступному складі: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Тарас Лесюк.

“Ми ухвалили рішення після Рупольдинга дати відпочити Підручному, який не бігтиме [індивідуальну гонку], – поділився із Суспільне Спорт Санітра. – П’ятірку, яку поставимо на старт, – Дудченко, Цимбал, Тищенко й Лесюк. Хочу ще один тактичний варіант спробувати в естафеті, тому трохи більше готуємося до цього старту”.

Сам Підручний зізнався, що зараз у хорошому фізичному стані, проте має проблеми з відновленням після складних гонок і часто не може на одному рівні пройти старти, що відбуваються близько один до одного.

“Фізично добре почуваюся, – сказав біатлоніст. – В Обергофі були певні проблеми зі стрільбою. У Рупольдингу в персьюті не вдалося знову себе реалізувати, але там причини були у фізичному стані, тому думаю, й стрільба через це не пішла. Стан був дуже важкий. А в естафеті й спринті все виходило добре, й у фізичному плані теж, тому задоволений тими гонками. На естафеті виклав усе, й навіть більше, і дуже важко було після неї відновитися”.

“Це одна з моїх великих проблем: якщо один день дуже добре пробіжу, на наступний мені важко відновити форму, і це часто заважає боротися за високі позиції. Те саме було в Естерсунді. Проблеми з відновленням є. Тим більше мені вже не 20 років: раніше легше було переварювати”.

Повний стартлист на чоловічу індивідуальну гонку стане відомий пізніше.

Що відомо

Дмитро Підручний у своїй кар’єрі провів 15 індивідуальних гонок на рівні Кубка світу. Його найкращий результат – 20-те місце в Естерсунді (сезон 2019/20). Лише тричі з цих 15 гонок Підручний фінішував у заліковій зоні (топ-40).

У сезоні 2020/21 Підручний виступив у індивідуальній гонці на етапі в Антгольці, однак з шістьма хвилинами штрафу фінішував на 74-му місці. У тій же гонці найкращий результат у кар’єрі показав Антон Дудченко – п’яте місце.

