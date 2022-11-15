У Тернополі виявили дві автівки, які перебували в розшуку

Учора патрульні виявили одразу дві автівки, які перебували в розшуку ДВС

Перший транспортний засіб інспектори виявили на вулиці Соломії Крушельницької. За порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Mercedes та, під час перевірки документів, встановили, що транспортний засіб перебуває в розшуку ДВС України.

Іншу автівку інспектори зупинили за порушення ПДР на бульварі Симона Петлюри. Під час спілкування з водієм та перевірки документів згідно з базами даних, охоронці порядку встановили, що автомобіль Fiat, також перебуває розшуку ДВС України.

В обох випадках патрульні викликали на місце працівників державної виконавчої служби для подальшого з’ясування всіх обставин подій.