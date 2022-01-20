Особливості синтетичного килима

Килим – це важливий та необхідний елемент домашнього та офісного інтер’єру, який дозволяє не тільки створити атмосферу затишку, забезпечувати тепло в приміщеннях, а й створити завершений та лаконічний дизайн, додати родзинку в оформлення кімнати або згладити кольорову гаму.

Широкою популярністю в нашому інтернет магазині користуються синтетичні килими, які вражають своїм різноманіттям та доступним ціновим сегментом. Синтетичні (штучні) матеріали виготовляють із природних матеріалів з використанням штучної переробки.

Особливості та характеристики синтетичних килимів

Основними параметрами та властивостями, якими можна охарактеризувати килими із різноманітних синтетичних волокон стануть наступні моменти:

Значна стійкість до тертя. Така особливість являється гарним показникам зносостійкості виробів – килим прослужить багато років без видимих дефектів на його поверхні.

В виробах такого виду не селиться міль, крім того поверхні та матеріали не сприяють розвитку цвілі чи інших грибків, що дозволяє створювати здоровий та безпечний простір.

Різноманіття сировини, що використовується для виробництва килимів дозволяє просто та без труднощів обирати вироби оптимальними характеристиками та властивостями, з урахуванням конкретних умов та інтенсивності експлуатації.

Простий догляд та чищення – синтетичні волокна на відміну від натуральних не накопичують забруднення, що полегшує їхнє видалення. Провести гарну, якісну чистку можна навіть вдома своїми силами. Така можливість дозволить зекономити час, гроші та без проблем підтримувати килим в гарному стані.

Килими такого типу не вигорають та не вицвітають довгі періоди часу – такі властивості пояснюються здатністю синтетичних компонентів гарно та міцно утримувати фарбу.

Менше накопичення статичної електрики.

Інтернет-магазин килимів ratio – це місце де Ви гарантовано підбере для своєї квартири, дому чи офісу килими, які гарно та стильно доповнять будь-який інтер’єр та прослужать довгі роки.

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