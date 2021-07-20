У Львові відреставрують документи із архіву ОУН, який знайшли на Тернопільщині (відео)

У Львові розпочинають готувати до реставрації документи із архіву ОУН, який знайшли на Тернопільщині. На початку липня документи, які дослідники датують 1945-1948 роками, передали до львівського музею “Тюрма на Лонцького”. Папери знайшли у бідоні в лісі поблизу Бережан, пише Суспільне.

На відновлення бідону з паперами львівським дослідникам, за словами Руслана Забілого, знадобиться щонайменше рік. За понад 70 років під землею документи отримали численні пошкодження. Окрім того, вони були залиті водою.

“Архів складається із сувоїв. Їх розкрутять, продублюють по листочках та просушать”, — каже реставраторка Марія Возна.

Суспільне Львів Архів складається із документів, загорнутих у сувої

Потім кожен листок окремо оцифрують та розмістять у вільному доступі. Оригінали ж залишать у львівському музеї. Після реставрації відвідувачі музею зможуть оглянути документи служби безпеки ОУН та дізнатися більше про учасників визвольного руху.

“Найціннішою є інформація про учасників визвольного руху, які загинули на цій території, з їхніми короткими біографічними даними. Такі документи є в архіві. І це можливість встановити їхні імена і прізвища, дізнатися про них більше, а для близьких і рідних — відшукати своїх родичів”, — каже Руслан Забілий.

Суспільне Львів Після реставрації документи залишать у музеї “Тюрма на Лонцького”

За словами краєзнавця Олега Захарківа, знахідка є джерелом інформації про події з 1945 по 1950-ті роки.

“Це трагічний і водночас цікавий період. Тоді ще діяла повстанська армія. Це не були вже ті великі бойові акції, які відбувались в 1943-1945 роках, але ці документи доводять, що такі акції все ж були. Як бойові, так і багато інших. Вони відбувались навіть у 1960-х роках. Останній бій УПА в 1961 році, наприклад, відбувся на території Бережанщини”, — каже Олег Захарків.

Суспільне Львів Папери датуються 1940-1950 роками

Про те, що в лісах Бережанщини є бідон з повстанськими документами, місцеві історики повідомляли ще з кінця 90-х років. Але відшукати їх вдалось лише у липні цього року.