Дружина екс-губернатора атестуватиме патрульну поліцію на Тернопільщині

Депутати Тернопільської обласної ради своїм рішення обрали двох представників громадськості області до складу поліцейської комісії обласного управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції. У це число щасливчиків потрапила Ольга Мирославівна Сопель. Для них хто не знає, це дружина екс-голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля.

У анкетних даних вказується, що Ольгу Мирославівну рекомендує громадська організація «Центр захисту прав учасників АТО «НОВА ДЕРЖАВА».

Дивний вибір тернопільських депутатів. Чи не тому ця жінка потрапила в число обраних, бо її чоловік нині заступник голови Тернопільської обласної ради, а саме сімейство Сопелів у дружніх стосунках з «95 кварталом» і особисто з Президентом України Володимиром Зеленським.

Другим представником громадськості у поліцейській комісії став Павло Кургін – представник громадської організації «Автомайдан Тернопіль».