12:00 | 9.09.2021
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Тернопільщина 

Дружина екс-губернатора атестуватиме патрульну поліцію на Тернопільщині

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Депутати Тернопільської обласної ради своїм рішення обрали двох представників громадськості області до складу поліцейської комісії обласного управління патрульної поліції Департаменту патрульної поліції. У це число щасливчиків потрапила Ольга Мирославівна Сопель. Для них хто не знає, це дружина екс-голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля.  

У анкетних даних вказується, що Ольгу Мирославівну рекомендує громадська організація «Центр захисту прав учасників АТО «НОВА ДЕРЖАВА».

Дивний вибір тернопільських депутатів. Чи не тому ця жінка потрапила в число обраних, бо її чоловік нині заступник голови Тернопільської обласної ради, а саме сімейство Сопелів у дружніх стосунках з «95 кварталом» і особисто з Президентом України Володимиром Зеленським.

Другим представником громадськості у поліцейській комісії став Павло Кургін – представник громадської організації «Автомайдан Тернопіль».

 
 

Джерело: Тижневик “Номер один”

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