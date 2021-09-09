На трасі Тернопіль-Львів ДТП: четверо постраждалих, серед них – двоє дітей

Усіх травмованих госпіталізували.

У середу, 8 вересня, близько 23:15 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська поблизу села Підгірне Львівського району сталась ДТП. Внаслідок зіткнення постраждали четверо людей, серед потерпілих – двоє дітей віком 8 та 12 років, мешканців Закарпатської області.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

“Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2103, 30-річний мешканець одного з сіл Львівського району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем “Мерседес Спрінтер” під керуванням 33-річної жительки Закарпатської області, після чого “Мерседес” перекинувся”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження різної важкості отримали три пасажири “Мерседесу” – хлопці віком 8 та 12 років та 56-річна жінка, усі мешканці Закарпатської області.

Також травмований водій автомобіля “ВАЗ-2103”.

Потерпілих госпіталізували.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.