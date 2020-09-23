Какое оборудование для салонов красоты можно найти интернете 

Все давно привыкли совершать покупки в интернете для личного пользования. Одежда, техника, еда – все это можно легко заказать на сайте выбранной компании в своем городе и получить курьером или на почту. А вот к вопросу покупки таким образом специализированного оборудования важно подойти ответственно. В сети наверняка можно найти немало сайтов, которые предлагают лазерные установки, массажеры, расходные материалы для салонов красоты и медицинских кабинетов по приятной цене. И сегодня мы поговорим о том, что можно найти и как правильно выбрать магазин и сам товар.

Критерии выбора хорошего магазина

Так как специализированное оборудование требует наличия сертификатов для каждой категории аппаратов, информация по ним должна быть в открытом доступе для каждого клиента. Если сайт не имеет специального раздела с сертификатами и не готов предоставить их при обращении к менеджеру, скорее всего, вы имеете дело с подпольной организацией. Это значит, что никто не дает гарантии на оборудование. Нет никакой уверенности в том, что аппарат будет работать согласно указанным техническим характеристикам, и не принесет вреда пациенту.

Ориентироваться можно на оборудование «Медикалазер», которое имеет сертификаты соответствия обеспечения качества. При соблюдении технических условий использования такого оборудования, можно не переживать о положительном результате. А значит, уровень услуги будет соответствовать заявленному, и клиенты будут обращаться за помощью целенаправленно. Также смотрите на общее оформление выбранного сайта, обращайтесь за консультациями и старайтесь узнать как можно больше информации о специфике сотрудничества и товаре.

Многофункциональные лазерные аппараты

Лазерная эпиляция на данный момент является одной из самых востребованных процедур. Ее популярность растет благодаря рекламе, положительным отзывам клиентов, безопасности и эффективности проведения. Поэтому лазерный аппарат – великолепное и нужное оборудование для салона.

Некоторые покупают диодные лазеры, другие приверженцы ELOS технологии. А есть многофункциональные аппараты, которые получили свое название потому, что объединяют несколько технологий и полноценные функциональные возможности диодного лазера и ELOS аппарата. Это лучший, хоть и дорогой аппарат. На нем можно выполнять эпиляцию всех типов волос, омоложение, лечение сосудистых звездочек.

Вакуумные массажеры

Еще одна востребованная категория – вакуумные массажеры. Их стоимость колеблется в районе 7-8 тысяч долларов, но и стоимость процедуры не маленькая, а учитывая, что нужно пройти курс из 6-10 процедур, окупаемость вложений высокая. Клиенты желают выглядеть привлекательно и моделировать форму своего тела без каких-либо усилий. В этом случае вакуумно-роликовый массаж – идеальный вариант. Чем больше режимов выполнения процедуры, тем лучше, тем более учитывая тот факт, что болевой порог у всех разный и на ощущения влияет тип кожи пациента и ее реакция на процедуру.

Аппараты криолиполиза

Эти удивительные устройства ценятся на рынке специализированных медицинских аппаратов еще дороже. А все благодаря тому, что они имеют сложную технологию и их использование – отличная альтернатива хирургическим методам борьбы с лишним весом. Процедура моделирования фигуры на таком аппарате проходит быстро, улучшается качество кожи, уходит целлюлит. Сочетание нескольких методов воздействия делает этот аппарат привлекательным с коммерческой точки зрения.