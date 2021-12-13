Заговорив 19-річний підозрюваний у вбивстві 22-річної Катерини

19-річний хлопець, якого підозрюють у вбивстві 22-річної дівчини у Тернополі, зізнався у вбивстві. Він розповів, що зарізав потерпілу.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

Чоловік розповів, що він познайомився із дівчиною і вона запропонувала йому випити. Вони приїхали до квартири підозрюваного. Там між молодими людьми стався конфлікт, який закінчився убивством.

“Вирішив прибрати тіло на балкон. Потім прибрав у квартирі розклав її речі у сміттєві пакети і викинув. Цілий день в неділю я був у квартирі, думав, дзвонити до поліції чи ні. Потім вирішив скинути її тіло з вікна і втекти. Думав, що мене ніхто не знайде”, – сказав вбивця.

Нагадаємо, що вбиту дівчину звати Катерина. У неї сиротою залишилась дитина.

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