Коли святитимуть воду в архикатедральному соборі Тернополя: графік

Графік Йорданських Богослужінь в архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Тернополя

П’ятниця, 17 січня

(Алітургійний день)

07:00 Утреня

09:00 Великі (Царські) Часи

18:00 Вечірня

Субота, 18 січня,

Навечір’я Богоявлення ГНІХ

07:00 Утреня

09:00 Божественна Літургія та Водосвяття

22.00 Велика Повечір’я з Литією, Утреня, Час І

Неділя, 19 січня

Богоявлення ГНІХ

06:00 Утреня

07:00 Божественна Літургія

08:00 Божественна Літургія та Йорданське Водосвяття

10:00 Божественна Літургія, похід до Тернопільського озера, (Екуменічне) Велике Йорданське Водосвяття

12:00 Божественна Літургія

15:00 Божественна Літургія

18:00 Божественна Літургія

Хто бажає, щоб священник з Архикатедрального Собору відвідав Ваше помешкання з Йорданським Благословенням, може зробити запис адреси та номера телефону у секретаріаті храму.