Коли святитимуть воду в архикатедральному соборі Тернополя: графік
Графік Йорданських Богослужінь в архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Тернополя
П’ятниця, 17 січня
(Алітургійний день)
07:00 Утреня
09:00 Великі (Царські) Часи
18:00 Вечірня
Субота, 18 січня,
Навечір’я Богоявлення ГНІХ
07:00 Утреня
09:00 Божественна Літургія та Водосвяття
22.00 Велика Повечір’я з Литією, Утреня, Час І
Неділя, 19 січня
Богоявлення ГНІХ
06:00 Утреня
07:00 Божественна Літургія
08:00 Божественна Літургія та Йорданське Водосвяття
10:00 Божественна Літургія, похід до Тернопільського озера, (Екуменічне) Велике Йорданське Водосвяття
12:00 Божественна Літургія
15:00 Божественна Літургія
18:00 Божественна Літургія
Хто бажає, щоб священник з Архикатедрального Собору відвідав Ваше помешкання з Йорданським Благословенням, може зробити запис адреси та номера телефону у секретаріаті храму.