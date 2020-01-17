09:01 | 17.01.2020
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Афіша Тернополя 

Коли святитимуть воду в архикатедральному соборі Тернополя: графік

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Графік Йорданських Богослужінь в архикатедральному соборі  Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Тернополя

П’ятниця, 17 січня
(Алітургійний день)

07:00 Утреня
09:00 Великі (Царські) Часи
18:00 Вечірня

Субота, 18 січня,
Навечір’я Богоявлення ГНІХ

07:00 Утреня
09:00 Божественна Літургія та Водосвяття
22.00 Велика Повечір’я з Литією, Утреня, Час І

Неділя, 19 січня
Богоявлення ГНІХ

06:00 Утреня
07:00 Божественна Літургія
08:00 Божественна Літургія та Йорданське Водосвяття
10:00 Божественна Літургія, похід до Тернопільського озера, (Екуменічне) Велике Йорданське Водосвяття
12:00 Божественна Літургія
15:00 Божественна Літургія
18:00 Божественна Літургія

Хто бажає, щоб священник з Архикатедрального Собору відвідав Ваше помешкання з Йорданським Благословенням, може зробити запис адреси та номера телефону у секретаріаті храму.

 

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