Екс-півзахисник тернопільської «Ниви» помер під час футбольного матчу, в день його 60-ти річчя

Сумна звістка прийшла з Чернівеччини. Під час матчу ветеранських команд у селі Коровія, біля Чернівців, у день свого 60-річчя помер відомий футболіст, колишній півзахисник тернопільської «Ниви» та чортківського «Кристалу» Дмитро Іванович Білоус.

Під час півфіналу кубку Чернівецької області серед ветеранів за п’ять хвилин до завершення матчу зупинилося серце відомого футболіста.

«Лише декілька годин тому ми вітали Дмитра Білоуса із днем народження, а тепер, на жаль, змушені повідомити про смерть видатного ветерана “Буковини”. За іронією долі Дмитро Іванович помер у день свого ювілею», – йдеться у повідомленні прес-служби чернівецької «Буковини», команди, кольори якого він захищав найдовше у своїй спортивній кар’єрі.

Зауважимо, що у 1989 році Дмитро Білоус у складі тернопільської «Ниви» став бронзовим призером чемпіонату СРСР (друга ліга). Загалом за головну команду Тернопільщини Білоус відіграв два сезони (1989-90 рр.), забивши чотири голи у 45 матчах.

БІОГРАФІЯ

БІЛОУС ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Дата народження – 14 вересня 1961 року

Місце народження – с. Вікно, Заставнівського р-ну, Чернівецької обл.

Перший тренер – О.Г. Павленко

Амплуа – півзахисник

Грав за команди – «Гравітон» Чернівці, «Буковина» Чернівці, «Нива» Тернопіль, «Металург» Запоріжжя, «Зоря» Бельці (Молдова), «Кристал» Чортків, «Лада» Чернівці, «Карпати» Чернівці, «Підгір’я» Сторо-жинець, «Калинівський ринок» Садгора.