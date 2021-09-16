У полі в Тернопільському районі спалахнув комбайн
Минулої доби тернопільські рятувальники погасили дві пожежі.
Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, одна з них сталася в Тернопільському районі в селі Мужилів. 15 вересня близько 15:50 у полі спалахнув зернозбиральний комбайн.
Вогонь пошкодив моторний відсік машини. Надзвичайники, які прибули туди, погасили пожежу та врятували техніку.
Ще один виклик був на вулицю Сагайдачного в Тернополі. Близько півночі там горіли сміттєві контейнери. Рятувальники завадили поширенню вогню та погасили пожежу.
Чому виникли загоряння та яких матеріальних збитків було нанесло, ще встановлюють.