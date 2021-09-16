12:30 | 16.09.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

У полі в Тернопільському районі спалахнув комбайн

tata 0 Views Прокоментуй!
Минулої доби тернопільські рятувальники погасили дві пожежі.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, одна з них сталася в Тернопільському районі в селі Мужилів. 15 вересня близько 15:50 у полі спалахнув зернозбиральний комбайн.

Вогонь пошкодив моторний відсік машини. Надзвичайники, які прибули туди, погасили пожежу та врятували техніку.

Ще один виклик був на вулицю Сагайдачного в Тернополі. Близько півночі там горіли сміттєві контейнери. Рятувальники завадили поширенню вогню та погасили пожежу.

Чому виникли загоряння та яких матеріальних збитків було нанесло, ще встановлюють.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *