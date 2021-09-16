Тернополянка стала заступницею міністра охорони здоров’я

Тернополянку Марію Володимирівну Карчевич сьогодні, 15 вересня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль призначив заступником Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Марія Карчевич свого часу закінчила Тернопільський національний економічний університет (нині – ЗУНУ), Національну академію державного управління. Працювала у Тернопільській обласній раді на посаді радника голови Олексія Кайди. Згодом переїхала до Києва, де обіймала різні посади у апараті Верховної Ради України, Міністерстві молоді і спорту та Міністерстві культури та інформаційної політики.



