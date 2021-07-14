“Коляться люди прямо в парку”: у Почаєві чоловік з жінкою вживали наркотики (фото)

У Почаєві місцеві мешканці в парку побачили двох осіб, які робили собі ін’єкції, ймовірно наркотиками, прямо біля дитячого майданчику.

Про це на сторінці спільноти в мережі Фейсбук повідомив Анатолій Тивонюк.

“Доброго вечора! Така ситуація поліція ігнорує. Коляться люди прямо в парку”,- йдеться у повідомленні.

“Поліція не дивиться за громадським порядком, вони дивляться тільки на водіїв як вигідно штрафанути, решта не цікавить! Це факт!!!!!”,- прокоментував Олександр Ш…

“Було звернення в поліцію з цього приводу? Тому що поліцейські фізично не можуть стояти на кожному квадратному метрі, і все контролювати,їх стільки не має”, – написав Петро Щ.

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