14:30 | 14.07.2021
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Тернопільщина 

4,5 мільйони витратять на злітно-посадкову смугу аеропорту “Тернопіль”

tata 0 Views Прокоментуй!
На “pro zorro” опубліковано умови тендеру щодо проектування реконструкції злітно-посадкової смуги аеродромного комплексу аеропорту “Тернопіль”, пишуть на сторінці НеФайнеМісто
 
Про тендер оголосило ТОКПФ “Тернопільавіаавтотранс” – 14 липня о 14:43.
 
Попередня вартість робіт – 4, 5 мільйони гривень.
 
Нагадаємо, мега-прапор до Дня Незалежності -нам обійдеться 4 887 904 гривні.
 
“Звісно, діючий аеропорт у воюючій країні – другорядне завдання”,- пишуть в групі. 
 

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