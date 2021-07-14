4,5 мільйони витратять на злітно-посадкову смугу аеропорту “Тернопіль”
На “pro zorro” опубліковано умови тендеру щодо проектування реконструкції злітно-посадкової смуги аеродромного комплексу аеропорту “Тернопіль”, пишуть на сторінці НеФайнеМісто.
Про тендер оголосило ТОКПФ “Тернопільавіаавтотранс” – 14 липня о 14:43.
Попередня вартість робіт – 4, 5 мільйони гривень.
Нагадаємо, мега-прапор до Дня Незалежності -нам обійдеться 4 887 904 гривні.
“Звісно, діючий аеропорт у воюючій країні – другорядне завдання”,- пишуть в групі.