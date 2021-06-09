У Монастириській на аукціон виставили територію старого дитсадка

Скандальним виявилось рішення депутатів Монастириської громади, які проголосували за продаж території старого дитсадка.

«Вчора відбулася чергова сесія Монастириської ОТГ, де я взяла на себе сміливість в проведені он-лайн трансляції для того, щоб наша громада побачила та зрозуміла поведінку кожного депутата при голосуванні та розгляді питань, які стосуються безпосередньо нас. Хочу висвітлити ті питання, які є проблематичними, – зазначила активістка Ira Vanat. – Дуже не сподобалося рішення про виставлення на аукціон території старого садочка у центрі міста –ціна стартує від 1.800 млн. грн. До уваги, взагалі, не була взята і думка громади, яка ніколи і не цікавила нашу владу».

Також жінка підкреслила, що питання продажу даної території владі потрібно було обговорити спільно з громадою, а також вислухати її бачення, ідеї та пропозиції.

«Виглядало як в комуністичні часи – це підрахунок голосів. Бардак повний, як в колгоспі. Склалося враження, що такий бардак комусь дуже потрібний при підрахунку спірних питань – голова лічильної комісії як хоче так і рахує! Це ж не рівень сесії, стидно, – додала Ірина Ванат. – Від себе хочу подякувати депутатам, які не дивлячись на тиск, завуальованість та провокації, які були свідомо підготовлені деякими представниками, щоб спровокувати на скандал та вплинути на позитивне їхнє голосування, відстояли правду».