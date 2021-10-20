“Кризова кімната” для жертв домашнього насильства з’явилася в Тернополі

“Кризова кімната” для жертв домашнього насильства з’явилася у Тернополі. Її створили завдяки співпраці Тернопільської міської ради та Фонду народонаселення ООН. В рамках програми побудови системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, пише ІНТБ.

Міський голова Тернополя відзначив, що це повноцінний центр, який вже готовий для проживання людей, що потерпіли від насильства. Серед іншого, тут вони отримають необхідну соціальну допомогу. Приміщення перебуватиме під охороною поліції.

Саме приміщення для кризової кімнати надала міська рада. Робили ремонт і закупляли меблі — партнери, представники Фонду народонаселення ООН. Вони також проводили навчання фахівців, які тут працюватимуть, тренінги для психологів, соціальних працівників, поліції, і всіх тих, хто взаємодіє у питаннях допомоги жертвам домашнього насильства.

Поява такої кімнати у Тернополі — це шанс для жінок і дітей розпочати життя позбавлене жорстокості і насильства. Можливість розірвати насильницьке коло і жити життям позбавленим жорстокості. Про це заявила представниця фонду ООН в галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль.

Місцерозташування кімнати наразі не називають, аби там жертви дійсно були у безпеці. Натомість запевняють, тут є всі умови, аби ті, хто стикнувся із домашнім насиллям могли комфортно перебувати протягом 10-20 днів.

Начальниця відділу зв’язків із громадськістю управління патрульної поліції в Тернопільській області Олександра Мялковська, що така кімната у місті вкрай необхідна, аби захистити жінок від насильства.

Головне завдання кризової кімнати – забезпечити постраждалих безпечним прихистком, надати первинну медичну, психологічну, юридичну допомогу. Щоб скористатися такою кімнатою постраждалим треба звернутися до поліції або соціальних служб.