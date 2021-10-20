В Україну повертається тепло, але ненадовго

Вже сьогодні, 20-го жовтня, у більшості областей України очікують потепління.

Як повідомила у Facebook український синоптик Наталка Діденко, у середу повітря прогріється до 12-16º тепла. Найтепліше буде на Заході – до +18-ти. За її прогнозом, холод ще затримається на Сході, Сумщині та Полтавщині, там вдень очікують 7-11º тепла.

21-22 жовтня тепла погода охопить практично всю територію країни, а в західних областях місцями температура досягатиме позначки +19+22.

Сьогодні в західних та північних областях, а надалі практично в нас повсюди, синоптик передбачає сильний вітер, місцями до штормових поривів.

“Будьте дуже уважними поблизу старих гіллястих дерев, білбордів та між високими будинками, де вітер закручується особливо потужно. Через сильніший вплив антициклону суттєві опади в Україні малоймовірні, хіба може у середу атмосферний зальотний фронт черкнути трохи дощу подекуди в західних областях”, – розповідає Діденко.

За словами синоптика, 23-24 жовтня в Україну почне заходити холодне повітря арктичного походження.