Від завтра в Тернопільській області вступлять нові обмеження

У Тернопільській області з 00.00 год 21 жовтня в силу вступлять нові обмеження: заборона функціонування закладів громадського харчування, спортивних залів, продовольчих і непродовольчих ринків, крамниць, державних структур, а також проведення масових заходів у разі відсутності 100 % вакцинації або негативного ПЛР тест на COVID-19 не більше як за 72 години чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу не більше як 42 години або документ від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів.

Ці правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів.