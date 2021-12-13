Купив непотріб: у Тернополі чоловік став жертвою хитрої схеми і втратив 115 тисяч

Шахрая розшукує поліція.

У Тернополі чоловік заплатив 115 тис. грн за монети, які шахрай видавав за колекційні. Проте вони виявились непотребом.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними слідства, на вулиці до чоловіка підійшов незнайомець. Він розповів, що є іноземцем і тяжко працює на будівництві, де йому не платять. Підозрюваний запропонував потерпілому придбати 68 колекційних монет, які за його словами, були із золота та срібла.

Шахрай та покупець пішли до ломбарду. Там підозрюваний показав одну золоту та срібну монети. Працівник ломбарду підтвердив, що вони дуже цінні. Він сказав, що золота коштує 11 тис. грн, а срібна – 200 грн.

Потерпілий придбав у шахрая одразу 68 монет за 115 тис. грн. Проте, коли він показав їх своїй дружині, яка працює ювеліром, та повідомила, що це звичайний металевий непотріб.

Потерпілий звернувся до поліції. Правоохоронці розшукують шахрая та встановлюють обставини події.