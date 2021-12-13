«Бучачагрохлібпром» придбав для школи акустичну систему

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз та директор компанії Казимир Попіль допомогли Бариській загальноосвітній школі купити необхідне обладнання.

Мова йде про сучасну акустичну систему, яку придбали для навчального закладу.

Слова подяки учні, батьки та вчителі висловили на сторінці Бариської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

– Ця підтримка – свідчення Вашого небайдужого ставлення до проблем освіти в Україні і непересічної важливості шкільного виховання. Дуже приємно, що в наш нелегкий час, існують такі люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щирого серця, – зазначила адміністрація школи. – Хай Господь Вам сторицею віддячить за Ваше розуміння, добро, підтримку і за частку душі, подаровану нам.