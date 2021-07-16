“Квашу 40 років поспіль” або навіщо морочити собі голови закрутками?

За словами психологині, заготовки на зиму дають людям відчуття безпеки.

Мариновані і консервовані. Овочі, фрукти і ягоди. У салатах і джемах. Українці – масово закочують рукава і беруться до роботи. Сезон заготовок на зиму – набирає обертів.

Про те, які рецепти вибрати: нові чи вже перевірені часом, а головне – навіщо взагалі морочити собі голови консервацією, якщо можна усе купити в магазині – 15 липня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У пані Лесі з Тернопільщини розбігаються очі. Під кущами огірки: один за одного кращий. Частину урожаю вирішила вкласти у банки.

“Я сьогодні зібрала свіжі огірочки – буду їх квасити. Ще за маминим рецептом. Уже 40 років поспіль. Треба кріп, який у нас є на городі. Для смаку – ще й листя хрону, вишні та смородини. І кілька зубчиків часнику. І заливаємо солоною водою – на літр води – 60 гр солі і на три дні ставимо, щоб вони вкисали“, – ділиться рецептом господиня.

Консервовані огірки – ще одна незмінна заготовка на зиму. Жінка нарізає моркву та цибулю. Додає горошинки перцю і заливає маринадом. А потім – ще й проварює. Наостанок – закриває металевими кришками.

Робота кипить і в Максима Пузанова із Запоріжжя. Іншої аджики, ніж приготовленої власноруч – чоловік не визнає. Вона – без помідорів. І по-справжньому “ядерна”.

Бере український перець гіркий. До нього – кріп, кінза, петрушка та волоський горіх. “Пекельну пюрешечку” засипає морською сіллю. Вона тут – консервант. Тож соус можна зберігати до двох років.

Не лише для себе, але і на продаж. Максим консервувальне хобі перетворив на бізнес. І нині виготовляє з десяток сортів аджики. Їх можна додавати до борщу, харчо чи м’яса. Або й просто – намастити хліб. Головне – не надто щедро.

А от киянка Ірина Болдир саме запасається джемом. Без цукру.

Консервація для Ірини не дивина. Її у родині робили завжди.

Свіжі абрикоси без кісточок Ірина збиває блендером. До однорідної маси і на вогонь. Ірина цукру не додає. Але можна, каже, трішки і підсолодити – натуральними цукрозамінниками.

“Орієнтуватися треба на 100 градусів. Краще використовувати термометр. Нам треба достатня стерилізація (банок – Ред.), щоб варення стояло довго”, – ділиться секретами жінка.

І розливає у попередньо простерилізовані баночки. Обов’язково аж до краю, щоб не було вакууму – тоді довше стоятиме.

Якщо варите такий же джем із водянистих ягід – радить додати загущувач.