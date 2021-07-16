Работа шиномонтажником: специфика профессии

Сегодня автотранспорт очень распространен. Это значит, что обслуживание автомобилей является довольно перспективной разновидностью деятельности. Одним из направлений, которые наиболее популярны на рынке труда, является шиномонтаж. Работа заключается в перебортировке и балансировке колес, что при наших разбитых дорогах очень востребовано.

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Особенности профессии шиномонтажника

Устроиться мастером по перебортировке и балансировке колес можно на станцию техобслуживания автомобилей, в автосалон и пр. Обычно, подобрав хорошего специалиста, владельцы СТО или их главные менеджеры не спешат расставаться с работником. Однако даже при этом сложностей с трудоустройством нет.

Уровень заработной платы у таких специалистов достойный. Часто работодатели предлагают условия со сдельной оплатой. При этом мастеру выплачивают процент от выполненной работы.

Специфика получения профессии

Раньше шиномонтажников обучали в ПТУ, однако сегодня данную эстафету подхватили колледжи, которые дают улучшенный уровень образования. В новых учебных заведениях учитывают современную специфику профессии, что позволяет на высоком уровне выполнять свою работу.

При обучении будущие шиномонтажники получают такие навыки:

проведение демонтажных и монтажных работ;

совершение балансировки;

осуществление дефектоскопии;

выполнение механической обработки основных элементов колеса;

проведение вулканизации покрышек и пр.

Обучение мастеров предполагает ознакомление с современным оборудованием, которое используют на станциях техобслуживания. Речь идет о таком оснащении, как балансировочный и монтажный станок, домкрат, гайковерт и др.

Преимущества профессии

Специальность шиномонтажника имеет массу достоинств. К ним относятся:

отсутствие больших физических нагрузок;

постоянство потока клиентов, так как возникновение неполадок в машине не зависит от сезонности;

перспектива работы, ведь, набравшись опыта, можно открыть собственную мастерскую.

К недостаткам профессии относится то, что порой приходится сталкиваться со сложными ситуациями. Еще дискомфорт может вызвать регулярный контакт с грязью, поэтому важно вооружиться элементами защиты (например, перчатками, комбинезоном и пр.).