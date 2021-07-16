Підгаєцькі комунальники виконали роботу замість УКБ адміністрації

Після зливних дощів дорогу в селах Литвинів та Боків Підгаєцької міської об’єднаної громади замулювало на стільки, що робило неможливим переїзд для водіїв. Балансоутримувачем даної дороги є Управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, проте реальних кроків, щоби вирішити дану проблему УКБ не проводить.

Щоб уникнути подальшого замулення і зробити проїзд безпечнішим, КП «Дорожнє» Підгаєцької міської ради провело дорожні роботи на автомобільній смузі, балансоутримувачем якої не являється. Зокрема, проведено водовідведення, зроблені земляні роботи і сплановано дорожнє полотно на комунальній дорозі до цвинтаря у селі Литвинів.

Директор КП«Дорожнє» Ігор Раїнчук повідомив, що такі ж роботи по водовідведенню завершуються і у селі Боків. Наступне село, де будуть проведені дорожні роботи – Сільце.

– Стан доріг у громаді – це болюче питання, але спільними зусиллями і разом із КП «Дорожнє» ми будемо покращувати якість комунальних доріг, адже комфорт і безпека жителів громади – це наш пріоритет, – наголосив міський голова Підгайців Ігор Мерена.