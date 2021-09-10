На Теребовлянщині почали ремонтувати знищену дорогу 

Питання ремонту дороги для мешканців сіл Сущин і Остальці Теребовлянської громади, що на Тернопільщині — одне з найактуальніших, адже через ями, людям доводиться дуже довго добиратись до обласного центру. Та скоро жителі сіл про цю проблему забудуть, адже тут вже почались роботи.

Наша команда продовжує відновлення доріг в селах, громадах. Сьогодні ми працюємо в селі Сущин на ділянці дороги Кровінка-Остальці. Це найгірша ділянка дороги, були звернення депутатів обласної ради, звернення людей, тому що тут ходить рейсовий автобус з Тернополя до Теребовлі якраз через села Лошнів-Сущин-Остальці. Дуже важливо було почати робити цю ділянку дороги. Сьогодні це початковий етап, проводяться підготовчі роботи до регенерації, наступний етап регенерація і третій етап асфальтування,— говорить Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради (команда Чайківського «За майбутнє»).

Через стан дороги, водії автобусів навіть відмовлялися возити жителів села. Тому ремонт тут був вкрай необхідний.

Відколи Україна незалежна не робили тут дороги, засипали камінням і чимось вапняним. Коли падав дощ, люди як по вапні ходили, топилися в тому, не було нічого доброго. По тих ямах ні маршрутки, ні інший транспорт не хотів їхати, — наголошує Іванна Мнюх, місцева жителька.

За допомогою люди звернулись до депутатки Тернопільської обласної ради Алли Стечишин, яка ініціювала ремонт цієї дороги.







Ця дорога була проблемною, тому що частина дороги просідала, скільки ми щебеню туди не сипали, завжди утворювалось болото, ями. В Теребовлянській громаді є багато доріг, які потребують ремонту, але ця частина дороги першочергова, автобуси відмовлялися їздити, люди виступали з претензіями. Тому я посприяла, як депутат обласної ради, щоб виділили кошти на цю частину дороги, щоб її відремонтували,— розповідає Алла Стечишин, депутатка Тернопільської обласної ради (команда Чайківського «За майбутнє»).





