У світі – коронавірусна епідемія. Ліків від коронавірусу поки немає. Основними засобами захисту від нього зараз є – дотримання санітарних норм і сильний імунітет. Як підвищити імунітет дорослій людині, літнім людям?.

Основне:



– Жменями пити вітаміни не можна. Є протипоказання. Потрібно здати аналізи крові, побувати на прийомі у лікаря. І тоді будуть виписані конкретні вітаміни, які не вистачає конкретному пацієнту.



– Змінити харчування. Відразу не вдасться поміняти своє харчування.Потрібно зменшити споживання цукру, вуглеводів, фруктози, кофеїну. Виключити соуси, кетчупи, алкоголь. Обмежте вживання копченостей, солоної і смаженої їжі.

Включити в раціон такі продукти, якщо немає протипоказань:

– Часник – найактивніший борець з хвороботворними мікроорганізмами. Природний антибіотик. Володіє також здатністю розріджувати мокроту, розріджує кров. Вживання часнику дозволить потрапити активним компонентам в кровотік і активувати імунну систему. Але без фанатизму. Не треба щодня натще з’їдати часник головками, як радять в WhatsApp розсилках. Це агресивний продукт. Може нашкодити мікрофлорі шлунка.

– Квашена капуста. Джерело вітаміну С і природний пробіотик. Також може знижувати шкідливий холестерин.

– Шипшина. За вмістом вітаміну С перевершує лимон і чорну смородину. Киньте в киплячу воду жменю шипшини і вимкніть вогонь. Дайте настоятися.

– Лимон насичує організм аскорбіновою кислотою. Вітамін C – потужний активатор імунітету. Він налагоджує роботу серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту.

– Імбир має протизапальну і жарознижувальну дію, ефективно виводить токсини і шлаки з організму. Підвищує захисні сили організму. Рекомендуються додавати імбир в чаї, відвари, настої.

– Редька містить вітаміни групи А, B, а також С, Е. Стимулює імунну систему. Робимо салати з редькою.

– Морська риба – це джерело селену, вітамінів А і E, Омега-3.

– Брокколі містить вітаміни А, С, E і інші корисні мікроелементи.- Кінза виводить зайве сміття з організму. Природний магніт для важких металів і джерело клітковини.

І рухаємося. Обов’язково рухаємося. Робимо вправи, гуляємо на вулиці.



– Зберігаємо гарний настрій. Вчимося отримувати задоволення в кожному дні життя.



Імунітет забезпечує ефективний опір організму хвороботворних мікроорганізмів, зменшує негативний вплив навколишнього середовища. При деяких факторах робота імунної системи може дати збій, зробивши організм вразливим до різного роду вірусів.

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