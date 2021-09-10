У Тернополі монтують ще одну камеру автоматичної фіксації перевищення швидкості
В Тернополі встановлюють ще одну камеру, щоб “ловити” водіїв, які перевищують швидкість.
Про це на власній сторінці у Феусбук повідомив директор КП “Тернопіль Інтеравіа” Святослав Журовський.
“Монтуємо ще одну камеру автоматичної фіксації перевищення швидкості біля літака. З наступного тижня камери повноцінно запрацюють”, – написав Святослав Журовський.
У коментарях користувачі підтримали таку ініціативу та відзначили, що потрібно встановити ще пару камер, щоб не вкрали ті, що є.
Ще постав пару камер які б пильнували цю камеру за лям, щоб не стирили )
Петро Беріт так і планується. Саме залізо не захмарної дороге, а от софт…