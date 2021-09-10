У Тернополі монтують ще одну камеру автоматичної фіксації перевищення швидкості

В Тернополі встановлюють ще одну камеру, щоб “ловити” водіїв, які перевищують швидкість.

Про це на власній сторінці у Феусбук повідомив директор КП “Тернопіль Інтеравіа” Святослав Журовський.

“Монтуємо ще одну камеру автоматичної фіксації перевищення швидкості біля літака. З наступного тижня камери повноцінно запрацюють”, – написав Святослав Журовський.

У коментарях користувачі підтримали таку ініціативу та відзначили, що потрібно встановити ще пару камер, щоб не вкрали ті, що є.

Петро Беріт

Ще постав пару камер які б пильнували цю камеру за лям, щоб не стирили )

Святослав Журовський

Петро Беріт так і планується. Саме залізо не захмарної дороге, а от софт…