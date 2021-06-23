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Тернопільщина 

На Тернопільщині 5 учнів отримали 200 балів на ЗНО

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На Тернопільщині 5 учнів отримали максимальні 200 балів. Це результати за зовнішнє незалежне оцінювання з хімії, математики та англійської мови. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома.

За її словами, двохсотбальниками стали учні Бережанської, Зборівської та Тернопільської гімназій. Одна з них – Вікторія Костецька. Дівчина отримала найвищі результати з хімії та математики. Каже, до ЗНО готувалася понад рік.

Цьогорічні двохсотбальники отримають стипендію з обласного бюджету в розмірі 5 тисяч гривень. Абітурієнти, які склали ЗНО на 200 балів з двох предметів – отримають 10 тисяч гривень, повідомила Ольга Хома. Начальниця каже, результати з інших предметів будуть відомі наступного тижня.

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