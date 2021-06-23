09:30 | 23.06.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі збили хлопчика, який перебігав перехід (відео)

tata 0 Views Прокоментуй!
На вулиці Карпенка, неподалік маркету “АТБ”, під колеса авто ледь не потрапила дитина.

На щастя, обійшлося без серйозних травм, пишуть Тернополяни

Як розповів на своїй сторінці у Facebook очевидець, водій автомобіля не бачив пішохода через тролейбус, що рухався на зустріч.

“Мало що бракувало до повноцінного наїзду на дитину. Хлопчик відбувся переляком і побитим коліном.

Класична пастка для пішоходів, коли тролейбус закрив огляд зустрічної смуги і неуважний пішохід потрапляє під колеса автомобіля, який рухається по зустрічній смузі. Їхав би трошки швидше той “пиріжок”, наслідки були б зовсім іншими”, – розповів Святослав Журовський.

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