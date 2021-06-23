У Тернополі збили хлопчика, який перебігав перехід (відео)
На вулиці Карпенка, неподалік маркету “АТБ”, під колеса авто ледь не потрапила дитина.
На щастя, обійшлося без серйозних травм, пишуть Тернополяни
Як розповів на своїй сторінці у Facebook очевидець, водій автомобіля не бачив пішохода через тролейбус, що рухався на зустріч.
“Мало що бракувало до повноцінного наїзду на дитину. Хлопчик відбувся переляком і побитим коліном.
Класична пастка для пішоходів, коли тролейбус закрив огляд зустрічної смуги і неуважний пішохід потрапляє під колеса автомобіля, який рухається по зустрічній смузі. Їхав би трошки швидше той “пиріжок”, наслідки були б зовсім іншими”, – розповів Святослав Журовський.