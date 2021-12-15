На Тернопільщині анонімний благодійник придбав подарунки на Миколая для діток школи-інтернату

Невідомий придбав подарунки для 57 вихованців школи-інтернату. Таку добру справу анонімний благодійник зробив до свята Миколая.

Про це повідомляє у “Фейсбуці” благодійний фонд «Скалат – громада добра».

– Свято Миколая вже майже на порозі. І якщо для діток це свято подарунків і віри в чудо, то ми, дорослі, вшановуємо cвятого, насамперед, як великого благодійника, щиру і побожну людину. І з нагоди його свята ми можемо не тільки влаштовувати казку своїм дітям, але й продовжити справу Миколая – допомагати тим, хто того потребує, – йдеться у повідомленні. – Так само, як це зробив благодійник, який побажав залишитися анонімом.

За його допомогою закуплено солодкі подарунки для 57 дітей, які навчаються в Гримайлівській спеціалізованій школі-інтернаті. Вже сьогодні ці презенти (сік, банани, мандарини, яблука, груші та солодощі) попрямують до діток і, маємо надію, зроблять їх трішки щасливішими. Щиро дякуємо жертводавцю, і всім, хто долучається до наших добрих справ!

Довідка

Якщо хтось також хоче допомогти благодійному фонду «Скалат – громада добра», кошти можна надіслати за реквізитами:

ЄДРПОУ 44439139. Рахунок: UA 953385450000026008300557221

Карта : 5574 2800 0197 4164 – Ляхович Тетяна Степанівна.

Кошти для акції «Світий Миколай дітям Тернопілля» надсилайте на рахунок благодійного фонду «Карітас», ЄДРПОУ 21162280, Україна, м. Тернопіль, вул. Замонастирська, буд. 1, ЦФ ПАТ Кредобанк, МФО 325365, Р/р, ІВAN UA 68 3253650000002600201171387.