У Тернополі пам’ятник Степану Бандері обіляли червоною фарбою (відео)

14 грудня об 12.11 невідома особа пошкодила пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Монумент було облито червоною фарбою.

Факт пошкодження пам’ятника виявили поліцейські. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці обстежують навколишню територію, опитують людей, переглядають відео з камер спостереження.

Уважно придивіться до відео, якщо ви впізнали особу зловмисника, зателефонуйте на лінію 102. Поліцейські також звертаються до власників громадських закладів, офісних приміщень, де встановлені камери спостереження, водіїв в авто яких є відеореєстратори, і котрі об 12.11 були в районі вулиці Соломії Крушельницької, поблизу парку імені Тараса Шевченка, повідомити про розшукуваного зловмисника за номером гарячої лінії 102.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.